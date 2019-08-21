Дворник повесился перед мэрией

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний дворник. Фото - Бессарабия.ua

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником.

Тело самоубийцы обнаружили 20 августа около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Установлено, что мужчина был сотрудником предприятия "Жилсервис". По предварительным данным, самоубийство совершил на участке, который обслуживал.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства и мотив самоубийства устанавливают.

В Днепре на территории городской больницы №6 нашли труп неизвестного. Мужчину, который неподвижно стоял на коленях возле травмпункта, заметил прохожий. Подойдя ближе, увидел петлю на его шее.