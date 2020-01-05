Двойное убийство в Киеве: имена и фото девушек

Убитыми в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева оказались две пропавшие девушки.

Это 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об их исчезновении заявили еще 2 января. Тетя младшей из девушек рассказывала тогда, что Мария с Евой вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали. Их телефоны были отключены, сообщает Информатор.

Автор: kiev.informator.ua Убитыми в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева оказались пропавшие 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко

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Одной из убитых, предположительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако парня на месте не было.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и причастных к преступлению.

Квартиру, в которой нашли тела, арендовали 31 декабря парень и девушка. Должны были выехать 4 января. Тела девушек лежали в шкафу, были связаны и все порезанные острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.