Двойное убийство в Харькове: версию подозреваемого проверят, но домой не отпустили

В Харькове арестовали без права на залог 21-летнего студента, подозреваемого в двойном убийстве. Фото: t.me/vekha

В Харькове арестовали без права на залог 21-летнего студента, которого подозревают в двойном убийстве.

Такое решение сегодня, 5 мая, вынес Московский райсуд города. Именно на такой мере пресечения настаивала прокуратура.

"Он 1999 года рождения, учится в высшем учебном заведении. Мы нашли вещественные доказательства на месте проживания подозреваемого", - сообщила прокурор Салтовской окружной прокуратуры города Инна Шкоркина.

Убитые 29-летний мужчина и 24-летняя женщина были сожителями. На их телах обнаружили многочисленные резаные раны - 31 у потерпевшего и более 18 у потерпевшей, по данным прокурора.

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Задержанный сообщил свою "версию" событий, которую будут проверять следователи, говорят в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Среди изъятых вещественных доказательств - окровавленная одежду. Она на момент обыска уже была в стирке. Все направлено на экспертизу", - говорят оперативники.

Тела в квартире на ул. Дружбы Народов 2 мая обнаружила 56-летняя мать потерпевшего. Она встревожилась отсутствием связи с сыном и вечером наведалась к нему домой. Через два дня в полиции сообщили, что задержали подозреваемого. Отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из них - из-за ревности. Адвокат потерпевшего озвучил другую версию. Его клиент стал свидетелем убийства женщины и оборонялся от ее агрессивного сожителя.