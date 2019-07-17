Двоих детей засыпало песком на карьере

Двух детей засыпало песком на карьере во время сдвига песка в селе Ясногорка Сарнинского района Ровенской области.
Сегодня в 16:22 в ДСНС Ровенской области поступило сообщение о событии. Одного ребенка нашли и доставили в больницу, пишет ДСНС в Facebook.
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"К поискам привлечены местное население и подразделение ДСНС в составе 8 человек и 2 единиц техники", сообщает ДСНС в Facebook.
Глубина карьера составляет около 5 метров.
В одном из сел Рокитновского района Ровенской области в песчаной копанке погиб 12-летний парень. Его тело обнаружил брат-близнец.
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