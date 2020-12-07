Двое военных утонули во время рыбалки

Двоє військовослужбовців втопилися, коли ловили рибу Фото: dyvys.info Фото: dyvys.info

Во Львовской области двое военнослужащих утонули, когда ловили рыбу.

54-летний прапорщик и 51-летний инструктор по вождению ловили рыбу на озере неподалеку Яворовского полигона, пишет tsn.ua. Когда вышли на лед, то он казался прочным. Впрочем, вдруг он стал ломаться под ногами.

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Один мужчина провалился. Другой бросился ему на помощь, но тоже ушел под лед. 2 суток водолазы искали военных. Сегодня утром нашли оба тела.

В Лисичанске Луганской области на водоеме погибла 11-летняя девочка. Ее пытался спасти полицейский, но не удалось.