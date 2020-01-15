Двое украинцев погибли в Польше

Фото: tvn24.pl

В Польше погибли двое молодых мужчин из села Городница Млинивского района на Ровенщине.

Попали в аварию 14 января на национальной дороге № 17 на высоте Любицы в коммуне Кольбель в 17 километрах от Луцка. Легковушка, в которой ехали украинцы вместе с двумя поляками, столкнулся с грузовиком, пишет TVN.

"Грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Все, кто был в легковушке, погибли", - рассказал Мацей Лодиговський из пожарной охраны Отвоцка.

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Гибель 4-х мужчин подтвердил Даниэль Нездропа из штаба полиции в Отвоцка. Водитель грузовика не пострадал. Он был трезв. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На странице Млыновской объединенной общины тоже подтвердили, что двое погибших были поляками, а еще двое - украинцами из села Городница.

В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины. Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцк в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.