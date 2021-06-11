Двое учеников одной школы покончили с собой

Повесились двое детей из одной школы. Фото: www.5.ua

В Черкассах повесилась 14-летняя девушка.

Она была ученицей 8-го класса общеобразовательной школы № 2, сообщает "Суспильне".

Это уже второй подобный случай в черкасской СОШ №2 за последние недели.

27 мая покончил жизнь ученик 9-го класса, его в петле нашли дома родители.

"По поручению городского головы разбираемся в ситуации. Инициированы созыв местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также создание специальной комиссии при Департаменте образования и гуманитарной политики городского совета", - заявила заместитель городского головы Марина Гаркава.

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Ранее сообщалось, что школьница во время фотосессии застрелила товарища из ружья. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте.