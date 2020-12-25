Двое рыбаков провалились под лед и утонули

Рыбаки спасли подростка, а сами утонули. Фото: t.me/dsns_telegram

В Черкасской области в селе Хлипновка в реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Мужчина 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде.

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Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли", - говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели достали из воды тело одного погибшего. Для поисков второго погибшего привлекли поисково-спасательную группу коммунальной водолазно-спасательной службы.

В пруду возле села Веселый Кут Тальновского района Черкасской нашли тело мужчины. Погибшим оказался 54-летний Анатолий Яцына с Тальное, которого неделю разыскивали родные. Он выехал из дома микроавтобусом и не вернулся. Из пруда спустили воду, чтобы вытащить автомобиль погибшего.