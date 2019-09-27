Двое насильников поиздевались над 16-летней

26 сентября в Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

Ими оказались местные жители 20 и 44 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки

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"Отец потерпевшей сообщил, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь. Как сообщила девушка, мужчины предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук, а по дороге изнасиловали", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Подозреваемые предложили подвезти 16-летнюю девушку, а по дороге изнасиловали

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

В Купянском районе Харькова 28-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. О том, что случилось, в полицию заявила мать потерпевшей. Злоумышленника и двух юношей 17-ти и 18-ти лет арестовали.