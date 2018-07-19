Двое мужчин в маршрутке избили пассажира и напали на полицейского

Двое мужчин в неадекватном состоянии оскорбляли и избили одного из пассажиров маршрутки в Днепре. Фото - dp.informator.ua

18 июля около 19:30 в Днипро в маршрутке № 87 произошел конфликт. Двое мужчин в неадекватном состоянии оскорбляли и избили одного из пассажиров.

Конфликт начался, когда один из дебоширов отказался платить за проезд.

"На площади Героев Майдана в маршрутку № 87 вошли молодые люди - двое мужчин и одна девушка. На вид им всем было не более 20 лет. Один хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ ребята начали их оскорблять", - рассказала очевидец конфликта, передает "Информатор".

По предварительной информации, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Когда выходили на остановке - задели пассажира. Тот что-то ответил. Тогда началась драка. Один держал мужчину, а другой бил.

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"Заступиться никто не мог, потому ехали одни женщины. Мы вызвали полицию", - добавила очевидец.

На остановке компанию уже ждали патрульные. Тогда один из дебоширов напал на полицейского, но его быстро успокоили и увезли в отделение полиции.

Мужчина избил женщину на глазах у водителя и других пассажиров одной из маршруток Черноморская Одесской области.