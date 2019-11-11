Двое мужчин погибли после столкновения с забором

В селе Комишеватка Приморского района Запорожья 30-летний водитель "Жигулей" снес забор возле дома. Погиб вместе с 33-летним пассажиром.
Авария произошла 10 ноября в 22.44, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель автомобиля "ВАЗ", местный житель, не справился с управлением, съехал на обочину дороги и врезался в забор. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
В селе Каноничи Владимирецкого района Ровенской области 40-летний водитель Volkswagen Caddy выехал за пределы проезжей части, где снес около 30 метров деревянного забора хозяйства. В этот момент сорвались задние боковые двери авто, где сидел 35-летний односельчанин водителя. Пассажир выпал из транспортного средства, а водитель поехал домой. Травмированного пассажира забрали в больницу, где он через 2 часа умер.
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