Двое мужчин погибли после столкновения с забором

В селе Комишеватка Приморского района Запорожья 30-летний водитель "Жигулей" снес забор возле дома. Погиб вместе с 33-летним пассажиром.

Авария произошла 10 ноября в 22.44, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожской области 30-летний водитель «Жигулей» снес забор возле дома. Погиб вместе с 33-летним пассажиром

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"Водитель автомобиля "ВАЗ", местный житель, не справился с управлением, съехал на обочину дороги и врезался в забор. В результате аварии водитель и его пассажир скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

В селе Каноничи Владимирецкого района Ровенской области 40-летний водитель Volkswagen Caddy выехал за пределы проезжей части, где снес около 30 метров деревянного забора хозяйства. В этот момент сорвались задние боковые двери авто, где сидел 35-летний односельчанин водителя. Пассажир выпал из транспортного средства, а водитель поехал домой. Травмированного пассажира забрали в больницу, где он через 2 часа умер.