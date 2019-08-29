Двое друзей погибли на трассе

Фото: vn.npu.gov.ua

Ночью 29 августа вблизи Тростянца Винницкой области произошла смертельная авария. Тростянчанин 26-летний Иван Присяжный, который был за рулем Opel, не справился с управлением. Погиб сам и его пассажир Андрей Демидов, 25 лет.

Еще двое пассажиров, девушки 18 и 19 лет, в Ладыжинской городской больнице. 29-летний Александр Полторак, который сидел на переднем пассажирском сиденье, не пострадал.

"Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Удар пришелся на его сторону. Он и пассажир, сидевший позади, погибли на месте. У погибшего водителя отобрали образцы крови на наличие алкоголя. Следователи открыли уголовное производство", - сообщили корреспонденту Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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Компания возвращалась из Ладыжина домой в Тросянець, рассказывают знакомые погибших.

"Одноклассница Присяжного говорит, что он недавно купил или взял в аренду этот автомобиль у таксиста. По дороге в Ладыжин за рулем был Демидов. Назад - сел Иван. Он опасно управлял. Летал всегда. И это не первая его авария. Саша тоже не впервые в аварии в качестве пассажира. У него ангел есть, другой раз не пострадал. Из машины остался металлолом. Колесо оторвало с правой стороны. Все в крови. Где сидел Андрей - даже двери окровавленные", - говорит знакомая погибших Анастасия, фамилию не указывает.

О погибших известно, что оба были женаты, имели детей. Андрей Демидов был единственным сыном у родителей. У Присяжных осталась дочь.

Один взрослый и трое детей попали в ДТП на Николаевщине. Автомобиль "ВАЗ", в котором были пострадавшие, слетел с дороги и перевернулся. В полиции говорят, что за рулем автомобиля был 36-летний мужчина. Вместе с ним в машине были двое братьев и их 9-летняя сестра. Ребятам 2 и 14 лет. Водитель был крестным отцом одного из детей. 2-летний мальчик погиб.