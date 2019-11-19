Двое детей угорели в доме. Еще одного младенца спасают врачи

Фото: ck.dsns.gov.ua

В Селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области загорелся частный дом.

Погибли дети 3 и 2 лет. За жизнь мальчика 2019 рождения борются врачи, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Пожар случился 18 ноября в 11:51. Соседи, которые первыми увидели дым из окон, быстро вынесли из задымленного помещения детей на свежий воздух. Однако, несмотря на активные реанимационные мероприятия, к жизни удалось вернуть лишь одного ребенка, - мальчика 2019 рождения. Сейчас он находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи", - сказано в сообщении.

За 25 мин пожар на площади 5 кв. м. удалось ликвидировать. Предполагаемая причина возгорания - неисправность электрического обогревательного прибора.

В селе Гайшин Киевской области во время пожара погибли 2 братьев. Мать закрыла мальчиков 1 и 3 года в комнате и пошла в магазин