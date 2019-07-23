Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче

Юрий Булат, которого убили 21 июня в Славутиче, не был журналистом.

Мужчина был военным, в последнее время занимал должность директора в компании по переработке бумажных отходов, сообщает "Обозреватель".

В Славутич Юрий приехал, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах и навестить родителей. Вечером пошел с друзьями в бар.

Знакомая погибшего рассказала, что на видео с камеры наблюдения видно, что к нему подошел какой-то человек и после недолгого разговора начал его бить. Юрия провоцировали выйти на улицу, но он с друзьями не поддался на провокацию.

Автор: обозреватель Бывший военный приехал в Славутич навестить родителей и проголосовать

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Около пяти утра, когда бар закрывался, компания вышла из заведения. Юрия ожидали не менее 3 человека, мгновенно завязалась драка. В конце двое из нападавших держали потерпевшего за руки, а третий человек перерезал Юрию горло. Он скончался на месте.

Полиция задержала 2-х подозреваемых. Позже нашли и человека, который нанесла смертельный удар. Он самостоятельно вышел на сотрудников правоохранительных органов.

В автомобиле одного из задержанных обнаружили и изъяли нож и кастет. Друзья погибшего заявляют, что в воскресенье подозреваемых в убийстве Юрия дважды отпускали и снова задерживали.

Автор: обозреватель Нож, которым убили Юрия Булата

Говорят, убийцами Юрия есть люди, которые входят в так называемую армянской банды, которую возглавляют братья Хачатрян. Подозреваемых зовут Евгений Стаханов, Евгений Барабаха и Дмитрий Рыбак.

По словам других знакомых Юрия, его убил именно Евгений Стаханов, а Дмитрий Рыбак и Армен Хачатрян держали мужчину за руки. Это известные в Славутиче уголовные дельцы. По слухам, распространяют наркотики и занимаются рэкетом.

Открыли уголовное дело по п. 7 2 ч. Ст. 115 "Умышленное убийство". Предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное.

22 июня 2017-го парень играл на синтезаторе в сквере у Золотых ворот. Это не понравилось жителю соседнего дома Анатолию Чивикову. Требовал, чтобы музыкант ушел. За парня вступился его отец 57-летний Сергей Олейник. В ответ получил два удара ножом в живот и грудь. От полученных травм скончался.