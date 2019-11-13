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среда, 13 ноября 2019 14:21

Двое братьев с сообщниками похищали и пытали людей

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Двое братьев с сообщниками похищали и пытали людей
В Киеве задержали банду, которая похищала, била и пытала людей. Фото - zhitomirnews.com

В Киеве задержали банду, которая похищала, била и пытала людей.

Злоумышленники - киевляне, которые нигде не работают, ведут аморальный образ жизни. Наркотики и алкоголь - их лучшие "друзья", под действием которых эти мужчины находились практически постоянно, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"В начале 2018 оперативники ДВБ разоблачили преступную схему, которая реализовывалась отдельными сотрудниками Государственной миграционной службы. Во время отработки их связей было установлено несколько гражданских лиц, причастных к совершению ряда тяжких преступлений. Один из фигурантов был уличен патрульной полицией Киева в состоянии опьянения за рулем Bentley. Не справившись с управлением, 32-летний водитель врезался в дерево. по требованию полицейских предоставить документы начал вести себя агрессивно, попытался скрыться, а при задержании начал сопротивляться и нанес телесные повреждения инспектору полиции", - говорится в сообщении.

Его сообщники, два родных брата - 35 и 36 лет. Вместе с 40-летним знакомым, применяя угрозы, посадили в своих два автомобиля Mercedes жительницу Киева, ее дочь и мужа и вывезли в частный дом в Киевской области.

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"Женщина работала у одного из похитителей домашней уборщицей. Впоследствии владелец квартиры обвинил ее в краже 20 тысяч долларов. Пленницу связали и начали бить, требуя признаться в краже и вернуть деньги. Когда бить жертву надоело - нелюди начали ее пытать, прокалывая нос иглой", - добавили в ведомстве.

На следующий день похитители увезли семью в Киев и пригрозили расправой, в случае обращения в правоохранительные органы.

Всем задержанным вручили подозрения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег. Во время совершения преступления задержали 5-х членов группы.

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