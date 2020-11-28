Двигатель в салоне и труп. Три подруги на Audi врезались в островок безопасности

Фото: hk.npu.gov.ua

28 ноября около 1:40 на пр. Московском в Харькове 22-летняя водитель Audi влетела в островок безопасности.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении, от полученных травм погибла на месте. Еще одна, 20-летняя курсантка университета внутренних дел, которая сидела сзади, и водитель - доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель Audi двигалась со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и допустила наезд на островок безопасности", - говорится в сообщении.

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От сильного удара машина превратилась в груду металла, двигатель влетел в салон.

"В момент удара пассажирка сзади не была пристегнута и сломала переднее сиденье. Спидометр застыл в момент удара на 60 км/час. Тормозной путь практически отсутствует. Фары полетели более чем на 50 метров вперед", - рассказывают очевидцы.

Добавляют, что в машине была недопитая бутылка коньяка и стаканчики. Пила ли водитель - не известно.

Следователем открыто уголовное производство. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Виновнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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