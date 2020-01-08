Две девушки сорвались с балкона многоэтажки

В Луцке двое девушек выпали из 7-го этажа. Фото: Волынские новости

Двое 15-летних девушек выпали с балкона 7-го этажа многоэтажки в Луцке. Трагедию считают несчастным случаем.

Девушки, находясь в квартире, вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, наклонилась через перила, не удержала равновесие и начала падать. Подруга схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней, рассказали в полиции Волынской области.

Одна девушка погибла, вторая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области. Издание "Волынские новости" сообщает, что девушки - двоюродные сестры.

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