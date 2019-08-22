Дважды изнасиловал и забрал ноутбук: в Харькове осудили маньяка

Насильнику дали 8 лет тюрьмы. Фото: politeka

Московский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего мужчину, который напал на 18-летнюю студентку и изнасиловал ее.

Преступнику назначили наказание в виде 8 лет осуждения и конфискации имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Нападение произошло в январе этого года. Утром насильник подъехал на своем автомобиле к торговому центру "Универмаг Харьков". Припарковавшись рядом остановился для высматривания жертвы.

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"Через некоторое время злоумышленник увидел незнакомую ему хрупкую девушку, которая шла в направлении станции метро Защитников Украины. Мужчина закрыл лицо шапкой, вышел из машины, пошел за ней и, имея предмет, похожий на пистолет, приставил его к телу своей жертвы. Угрожая, злоумышленник приказал девушке идти с ним в машину. Там он забрал у жертвы мобильный телефон и изнасиловал ее", - рассказали в прокуратуре.

После совершенного мужчина узнал домашний адрес студентки. Поехал с ней туда и снова изнасиловал. Покидая квартиру, забрал ноутбук жертвы.

В конце июля в Купянском районе Харькова 28-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. О том, что случилось, полиции заявила мать потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области.