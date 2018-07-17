Два вора и насильник ребенка сбежали из колонии

Сегодня, 17 июля, около 4:00 из одесской колонии сбежали трое заключенных. 21-летний Иван Запорожан, 23-летний Владислав Куспис и 26-летний Вячеслав Загорняк. Первые два отбывали срок за кражи, третий - за изнасилование ребенка.

Автор: od.npu.gov.ua С одесской колонии сбежали трое заключенных

Их разыскивает полиция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Каким образом преступникам удалось скрыться - пока не сообщается.

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Правоохранители обращаются к одесситам с просьбой о содействии в розыске. Всех, кто видел беглецов, просят немедленно сообщать в полицию по телефонам 0(48) 779 40 61, 0(48) 779 49 68 или 102.

Полиция рассказала подробности задержания в Киеве особо опасного преступника Виталия Суржана. Он бежал из Миргородского суда Полтавской области 27 июня.