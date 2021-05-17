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понедельник, 17 мая 2021 22:27

Два грузовика раздавили легковушку
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Под Киевом возле села Вита-Почтовая два грузовика раздавили легковушку.

Авария произошла из-за проблем с тормозами в одного из грузовиков. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Как отмечается, водитель МАЗа видел, что впереди пробка, и начал тормозить, но тормоза не сработали. Грузовик сначала задел эвакуатор, потом Jeep, а в конце догнал Renault - машину раздавило между фурой и бетономешалкой.

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"Водителя Renault освобождали другие водители. Его в сознании, но в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Под Киевом легковушку раздавило между фурой и бетономешалкой. Фото: Киев Оперативный
Под Киевом легковушку раздавило между фурой и бетономешалкой. Фото: Киев Оперативный
Под Киевом легковушку раздавило между фурой и бетономешалкой. Фото: Киев Оперативный
Под Киевом легковушку раздавило между фурой и бетономешалкой. Фото: Киев Оперативный
Под Киевом легковушку раздавило между фурой и бетономешалкой. Фото: Киев Оперативный

В Ровенской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу.

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