Два грузовика попали в смертельную аварию

В Харьковской области столкнулись грузовые автомобили.

Один человек погиб. Еще один пострадал, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вблизи села Первомайское Змиевского района. Водитель Renault Magnum не справился с управлением, и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Scania.

Автор: Поліція На Харьковщине произошла авария

В результате аварии водитель Scania погиб на месте. 29-летний водитель Renault Magnum получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как удовлетворительное.

Автор: Поліція На Харьковщине произошла авария

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"По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Автор: Поліція На Харьковщине произошла авария

В субботу, 22 декабря, в 14:45 на автомобильной дороге Киев - Обухов в Киевской области произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса.