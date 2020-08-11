Два грузовика попали в аварию - есть погибшие

На Киевщине произошла авария. Фото: Национальная полиция

11 августа, около 17.00 на автодороге Киев - Одесса вблизи пгт Любашевка столкнулись два грузовика.

По предварительным данным, водитель DAF на скорости въехал в припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Водитель и пассажир DAF погибли.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В смертельном столкновении с тремя погибшими в Перегинском на Прикарпатье обвиняют водителя Mercedes-Benz Vito 26-летнего Петра Трембицкого. Он житель соседнего села Закерничное. За руль сел пьяный.