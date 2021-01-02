Два человека сгорели заживо

Фото: zk.dsns.gov.ua

Ночью 2 января в г. Берегово и с. Андреевка Ужгородского района на Закарпатье в 2 пожарах погибли люди.

Первый случай произошел в 00:21 на ул. Сечени в Берегово. Там вспыхнул жилой дом, в котором одиноко жила 85-летняя женщина. Ее тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. Огонь погасили в 01:30 на площади 20 кв.м, сообщили в пресс-службе ГСЧМ области.

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Второй трагический пожар произошел в с. Андреевка. Об этом спасателям сообщили соседи домовладения, которые ночью проснулись от треска шифера. Когда на место прибыли пожарные, на здании уже обрушилась крыша, а площадь пожара составила 105 кв. м. В 5:50 ликвидировали возгорание. Во время разбора конструкций было обнаружено тело 41-летнего владельца.

Причины пожаров установят правоохранители.

Семь человек погибли в результате пожаров в Украине с начала нового, 2021 года. Еще 6 - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.