Два человека погибли в результате опасного маневра: фото

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19 ноября около 9 утра на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись бус и легковой автомобиль. Два человека погибли, еще 4 - в больнице.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Crafter, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

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"На момент ДТП в салоне легковушки находились пять человек. Двое из них - уроженцы Збаражчины, погибли в результате удара, трех доставили в больницу. Госпитализировали в медучреждение и водителя буса", - говорится в сообщении.



Окончательную причину аварии и опасного маневра установит следствие. Открыто уголовное производство.

Вблизи села Медяница Иршавского района Закарпатской области в ДТП погибли 2 человека. Еще 5 получили травмы, среди них ребенок.