Два человека погибли в аварии

В Запорожской обл. произошла авария. Фото: Полиция

В Запорожской области произошла смертельная авария.

Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, сообщили в полиции области.

Авария произошла на трассе Днепр-Мариуполь. Погибли два человека, еще двое получили травмы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фиат Дукато" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2102". В результате аварии две пассажирки "ВАЗа" 1958 и 1951 рождения погибли на месте. Водитель этой легковушки 1974 года и пассажирка "Фиата" 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков. С началом дождя служба 102 в столице получила более 200 сообщений о ДТП. Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей.