Душевнобольной зарезал собственную мать

В Харькове мужчина с психическими расстройствами убил собственную мать. Фото: Reuters

В Харькове правоохранители разоблачили в убийстве мужчину, который зарезал собственную мать.

Женщина жила вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"2 января 2021 около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина требует прибытия полиции в квартиру по улице Валентинивський. По его словам, 84-летняя бабушка его жены несколько дней не выходит на связь", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия полицейские обнаружили на полу тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В убийстве подозревается 59-летний сын погибшей, который на момент совершения преступления находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа.

В полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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