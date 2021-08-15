Душевнобольной убил полицейского и ранил медика

Мужчину, который нападал, задержали. Фото: Нацполиция

В Херсонской области душевнобольной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов его матери.

Женщина позвонила в "скорую" и полицию и сообщила, что в ее сына произошло резкое обострение психической болезни. Об этом информирует полиция региона.

Женщина также отметила, что успела запереть 44-летнего сына в летней кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина месяцами жил с трупами матери и брата в квартире

Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной мужчина, выломал дверь, и с ножом в руках выбежал и ударил ножом фельдшера и 43-летнего правоохранителя.

Полицейский, старший сержант полиции Алексей Кустов от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет.

Мужчину, который нападал, задержали. Предварительная квалификация - ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Харькове правоохранители разоблачили в убийстве мужчину, который зарезал собственную мать. Женщина жила вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.