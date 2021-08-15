Душевнобольной убил полицейского и ранил медика

В Херсонской области душевнобольной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов его матери.
Женщина позвонила в "скорую" и полицию и сообщила, что в ее сына произошло резкое обострение психической болезни. Об этом информирует полиция региона.
Женщина также отметила, что успела запереть 44-летнего сына в летней кухне.
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Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной мужчина, выломал дверь, и с ножом в руках выбежал и ударил ножом фельдшера и 43-летнего правоохранителя.
Полицейский, старший сержант полиции Алексей Кустов от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет.
Мужчину, который нападал, задержали. Предварительная квалификация - ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
В Харькове правоохранители разоблачили в убийстве мужчину, который зарезал собственную мать. Женщина жила вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства.
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