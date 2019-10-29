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вторник, 29 октября 2019 08:32

Думали, что землетрясение: фото и видео масштабного взрыва на заводе
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На маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре произошел взрыв, после которого начался пожар
Фото: nashemisto.dp.ua
На маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре произошел взрыв, после которого начался пожар
На маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре произошел взрыв, после которого начался пожар

Взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" в Днепре был такой мощности, что в результате разнесло крышу и стены железобетонного здания.

Сразу после взрыва начался пожар на складе с сырьем, который пожарным пришлось тушить с большим трудом, сообщает ТСН.

Отмечается, что на территорию предприятия также отказались пускать представителей ГСЧС.

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"Могла быть пылевоздушная смеси. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", - заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

Ближайшие жилые дома "тряхнуло" так, что люди подумали - землетрясение. Взрыв разрушил склад площадью 4200 кв. м.

По данным ГСЧС , пожар на площади около 200 кв. м ликвидировали уже в 23:16.

28 октября около 21:53 в промзоне на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв, которому, по словам местных жителей, предшествовала вспышка на территории маслоэкстракционного завода "Потоки".

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Дата
29
октября

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