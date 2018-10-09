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вторник, 09 октября 2018 11:53

"Думала, горит вся Ичня. Как была в пижаме, так и побежала" - очевидеца о взрывах на военном складе
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На Черниговщине создали оперативный штаб по ликвидации последствий взрывов на 6-м военном арсенале. Экстренно эвакуируют из окружающих сел местных жителей. На место прибыл премьер-министр Владимир Гройсман
Фото: Facebook
На Черниговщине создали оперативный штаб по ликвидации последствий взрывов на 6-м военном арсенале. Экстренно эвакуируют из окружающих сел местных жителей. На место прибыл премьер-министр Владимир Гройсман
На Черниговщине создали оперативный штаб по ликвидации последствий взрывов на 6-м военном арсенале. Экстренно эвакуируют из окружающих сел местных жителей. На место прибыл премьер-министр Владимир Гройсман
На Черниговщине создали оперативный штаб по ликвидации последствий взрывов на 6-м военном арсенале. Экстренно эвакуируют из окружающих сел местных жителей. На место прибыл премьер-министр Владимир Гройсман
На Черниговщине создали оперативный штаб по ликвидации последствий взрывов на 6-м военном арсенале. Экстренно эвакуируют из окружающих сел местных жителей. На место прибыл премьер-министр Владимир Гройсман

Жители города Ичня Черниговской области, где поблизости взорвался военный арсенал, рассказали о начале пожара.

Большинство проснулись от непонятных звуков, говорит редактор Ичнянской районной газеты "Трудовая слава" Людмила Хропаль. Женщина живет в Ичне в микрорайоне, почти рядом с Дружбой.

"Сначала подумала - у соседа за стенкой что-то стучит. Затем задрожали стекла в окнах, гул начал нарастать. Открыла входную дверь, и в глаза просто ударило зарево, слышались громкие взрывы. Казалось, что горит вся Ичня. Как была в пижаме, так, схватив паспорт, и побежала к родителям. Потому что папа болен, не может самостоятельно передвигаться. Затем опомнилась, что пешком не успею, вернулась за велосипедом", - рассказала она, передает Соседи. Сity.

Когда неслась у детсада, то взрывы настолько усилились, что вместе с охранницей заведения бросили все и вскочили в погреб.

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"Посидели. Но не могли там долго скрываться. У одной и у другой - семьи в опасности. Чудом дозвонилась до мамы. Та сообщила, что добрые люди помогли, и они с папой уже едут в сторону Нежина", - говорит Людмила.

На телефонную связь вышел водитель их редакции, который уже вывозил семью в соседнюю Парафиевку, что в противоположном от Дружбы направлении.

Тогда в городе начались перебои с телефонной связью.

Взрывы на военном складе в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области произошли 9 октября в 3:30. Из окружающих сел эвакуировали 12 тыс. человек. Снаряды долетают до районного центра. Общий масштаб разрушений пока неизвестен.

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09
октября

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