ДТП з Кулебою: перші офіційні подробиці

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла в 13.30 в селе Чабаны под Киевом.

За рулем микроавтобуса Volkswagen был 21-летний житель села Гатное, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Водитель микроавтобуса без постоянного места работы, управляя на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы. В результате аварии оба водителя и двое пассажиров, из них один ребенок второго транспортного средства, получили телесные повреждения", - сказал Геращенко.

И подчеркнул, что нельзя отвлекаться от управления авто и ехать на красный свет светофора.

Все обстоятельства аварии и виновника устанавливает следствие.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба ехал вместе с двумя сыновьями - Тимофеем и Елисеем. Вместе со старшим сыном находится в тяжелом состоянии в реанимации. О состоянии Елисея пока не сообщается.