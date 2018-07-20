ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии

По состоянию на 17:00 удалось идентифицировать только четырех погибших в масштабной аварии на Житомирщине. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальник отдела коммуникации полиции Житомирщины Алла Ващенко.

"Среди погибших 56-летний гражданин Грузии, житель Полонного Хмельницкой области, 44-летний водитель маршрутного автобуса, 14-летний житель с. Гульськ Новоград-Волынского района и 60-летняя жительница Киева, она родом из Ривненщины", - сообщила Алла Ващенко.

Также правоохранители уточнили предварительную причину аварии.

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"Там современная дорога на 4 полосы в обе стороны. Маршрутка и грузовик двигались в крайней левой полосе. Тахометр зафиксировал небольшую скорость грузовика. Причина - человеческий фактор, водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость и не справился управлением", - добавила Ващенко.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Ранее глава Житомирской ОГА Игорь Гундич сообщил, что водитель маршрутки, которая двигалась в сторону Житомира, хотел обогнать транспортное средство, которое ехало впереди. Из левого ряда начал принимать в правый ряд. А в правом ряду возле заправки "Сокар" начал перестраиваться влево водитель грузовика, который ехал с лесом. И водитель маршрутки на скорости въехал в этот грузовик.