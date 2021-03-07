ДТП в Польше: водитель отреагировал на предъявленое обвинение

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Фото: tvn24.pl

В Польше предъявили обвинения водителю автобуса, который попал в ДТП, в результате чего погибли пятеро украинцев.

48-летнего украинского водителя Владимира К. (фамилия не указывают) обвинили в непредумышленном совершении аварии, информирует Польское агентство печати.

Сейчас мужчина находится в больнице. Он заявил, что не может взять на себя вину, ведь не помнит, что случилось, и находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Ему запретили покидать Польшу.

Также был опрошен второй водитель, 35-летний Степан К., который не управлял автобусом в момент аварии. О результатах следственных действий пока неизвестно.

Оба водителя были трезвыми. Также у них брали кровь на наличие наркотиков. Тест показал отрицательный результат.

6 марта возле города Ярослав (Подкарпатское воеводство) в Польше водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение и слетел с эстакады на обочину. Автобус перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. В аварии погибли пять человек. Уцелевшие в ДТП рассказали, что автобус во время маршрута несколько раз делал странные резкие маневры влево-вправо. Пассажиры подозревают, что он был неисправен.