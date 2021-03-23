ДТП в Польше: что грозит водителю украинского автобуса

В Польше разбился автобус с украинцами. Погиб 51-летний водитель. Другой и 4 пассажиров - травмированы. Фото: facebook.com/DSBT.UA

23-летнему водителю украинского автобуса Вроцлав - Черновцы, который разбился в Польше, грозит до 5 лет тюрьмы.

Окружная прокуратура в Перемышле планирует предъявить ему обвинение. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Прокуратура планирует выдвинуть водителю обвинение: неумышленное провоцирование катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей и карается лишением свободы до пяти лет", - сообщил Павлюк, передает "Укринформ".

Он отметил, что водитель автобуса находится в больнице в Перемышле. Его погибший напарник был ему отчимом. Вскоре жена погибшего мужчины, мать водителя автобуса, приедет в Перемышль.

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Двух пострадавших украинок планируют выписать из больниц сегодня-завтра. Обе женщины не планируют ехать в Украину, а вернутся к своим семьям в Кракове.

Состояние 55-летней женщины, которая находится в больнице Перемышля, улучшается. Однако пока что она остается в больнице. 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделали операцию. Планируется еще несколько.

Украинский автобус сообщением Вроцлав - Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. В салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. 74-летняя украинка в тяжелом состоянии.