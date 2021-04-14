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среда, 14 апреля 2021 14:33

ДТП в Одессе: уточнили информацию о погибших
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В результате аварии на Люстдорфрський дороге Одессе погибли 2 человека. Предварительно, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерев
Фото: od.npu.gov.ua
В результате аварии на Люстдорфрський дороге Одессе погибли 2 человека. Предварительно, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерев
В результате аварии на Люстдорфрський дороге Одессе погибли 2 человека. Предварительно, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерев

В результате аварии, которая произошла около полуночи на Люстдорфрской дороге в Одессе, погибли 2 человека.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево. В салоне всего было пятеро мужчин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате аварии погибли двое пострадавших: водитель - на месте происшествия, один из его пассажиров - в больнице. Установлено, что водителю было 46 лет, он из Закавказья, проживал в Одессе. По его пассажирам сведения еще устанавливаются", - сказано в сообщении.

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В медицинских учреждениях города с черепно-мозговыми травмами, политравмами, переломами находятся трое мужчин.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз.

В Одессе на Люстдорфской дороге легковушка вылетела с дороги во двор "хрущевки". Машина несколько раз перевернулась и полетела к середине двора дома, где врезалась в деревья. Внутри было пять человек. Один человек погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами различной степени тяжести. От машины осталась груда металлолома. Чтобы установить модель автомобиля, полицейским пришлось узнавать его номер госрегистрации в базе. Обломки легковушки лежали колесами вверх.

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