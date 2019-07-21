ДТП в Киеве: водитель внедорожника не справился с управлением

Range Rover протаранил столб. Из-за высокой скорости вылетел в кусты. Фото: Інформатор

В столице внедорожник Range Rover взлетел в кусты. Водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в ночь на 21 июля на проспекте Академика Вернадского, передает Інформатор.

Range Rover протаранил столб. Из-за высокой скорости вылетел в кусты.

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В результате аварии пострадал водитель. У него перелом левой кисти. Его забрала "скорая".

На месте ДТП работали правоохранители. Также электромонтеры устраняли аварию на линии электропередач.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще четверо пострадали.