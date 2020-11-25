ДТП в Киеве. По вине пьяного водителя разбились 4 машины

В Киеве на Столичном шоссе 24 ноября произошло ДТП с участием четырех машин.
Автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA. Водитель Toyota резко затормозил, чтобы избежать столкновения, однако сзади в его авто врезалась Lada, сообщает "Киев Оперативный".
Водитель Chevrolet представился сотрудником органов внутренних дел, а от прохождения теста на алкоголь отказался.
По неподтвержденным данным, он был пьян.
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Во Львове во вторник пьяный полицейский за рулем внедорожника разбил три припаркованных автомобиля и въехал в детскую площадку.
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