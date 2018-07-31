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вторник, 31 июля 2018 17:56

ДТП в Харькове: Зайцева была под наркотиками

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ДТП в Харькове: Зайцева была под наркотиками
Обвиняемая в совершении ДТП в Харькове Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Фото - Гордон

Обвиняемая в совершении в Харькове ДТП, в котором погибли шесть человек, Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом на заседании суда заявила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, ссылаясь на ответ на адвокатский запрос, полученный ею из Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины.

"С учетом приведенных в запросе сведений можно определить, что лицо 1 (так была обозначена Зайцева в адвокатском запросе - ГПУ) по состоянию на 17.10.2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - процитировала она документ и заявила ходатайство о приобщении к материалам дела заверенных копий своего запроса и ответа на него.

В свою очередь адвокаты Зайцевой и представитель знакомой подозреваемой, которая находилась вместе с ней в машине в момент аварии, выступили против этого.

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"Считаю, что в понимании норм Уголовного процессуального кодекса, который ссылалась адвокат Матвеева в своем ходатайстве, эти документы не являются доказательствами в этом уголовном производстве. Абсолютно каждый вопрос, заданный Матвеевой в ее адвокатском запросе, было предметом исследования всех экспертиз, которые приобщены уважаемым судом к материалам дела. При этом эксперты были предупреждены об уголовной ответственности. Им для исследования предоставлялись все необходимые материалы уголовного производства. Поэтому я считаю, что ходатайство адвоката Матвеевой необоснованно и не подлежит удовлетворению", - сказала защитница Зайцевой Юлия Козырь.

Судья объявил перерыв в заседании до 7 августа.

Начало судебного заседания сегодня, 31 июля отложили. Другому подозреваемому - Геннадий Дронову вызвали "скорую", он жаловался на здоровье.

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