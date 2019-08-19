ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате ДТП в центре Киева с участием Range Rover и Tesla пострадали 5 пешеходов.

Водителю Tesla медики оказали помощь на месте. Такая обновленная информация отдела коммуникации столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбросило на несколько метров: 14-летняя девушка погибла на глазах у родителей

Согласно сообщению, всех пострадавших пешеходов госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, после столкновения на перекрестке Range Rover и Tesla внедорожник отбросило в толпу пешеходов.

Авария произошла 19 августа на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве. Около 18.05 там столкнулись Tesla и Range Rover.