ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло

В результате ДТП в центре Киева с участием Range Rover и Tesla пострадали 5 пешеходов.
Водителю Tesla медики оказали помощь на месте. Такая обновленная информация отдела коммуникации столичной полиции.
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Согласно сообщению, всех пострадавших пешеходов госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, после столкновения на перекрестке Range Rover и Tesla внедорожник отбросило в толпу пешеходов.
Авария произошла 19 августа на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве. Около 18.05 там столкнулись Tesla и Range Rover.
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