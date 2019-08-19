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понедельник, 19 августа 2019 20:54

ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло
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На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний выбросило на тротуар в толпу пешеходов
Фото: kyiv.npu.gov.ua
На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний выбросило на тротуар в толпу пешеходов
На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний выбросило на тротуар в толпу пешеходов

В результате ДТП в центре Киева с участием Range Rover и Tesla пострадали 5 пешеходов.

Водителю Tesla медики оказали помощь на месте. Такая обновленная информация отдела коммуникации столичной полиции.

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Согласно сообщению, всех пострадавших пешеходов госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, после столкновения на перекрестке Range Rover и Tesla внедорожник отбросило в толпу пешеходов.

Авария произошла 19 августа на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве. Около 18.05 там столкнулись Tesla и Range Rover.

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Дата
19
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