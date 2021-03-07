ДТП с украинцами в ​​Польше: что рассказал пассажир смертельного рейса

В Польше разбился автобус с украинуами. 5 погибли. В больницах остается 26 пострадавших. Фото: tvn24.pl

Водитель автобуса с украинцами сообщением Познань-Херсон, что разбился в Польше, мог уснуть за рулем.

Они с напарником не менялись в дороге. Об этом сообщил один из пострадавших Михаил Токмаков.

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"Его напарник, он все время ходил, он все время поднимался. Они не менялись. Минут за 50 до этого инцидента, нам 20 минут до границы оставалось. Он уже вырубался, он сильно крутанул на пустой трассе. Это уже было понятно, что он засыпал ", - рассказал Токмаков, передает "Украина 24".

Отметим, по состоянию на 7 марта 9 украинцев, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии.

Всего в лечебных учреждениях остается 26 человек.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. Еще более 4 десятка травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.