ДТП с украинцами в ​​Польше: что рассказал пассажир смертельного рейса

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 144
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1098
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1296
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1341
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2007
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3663
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 927
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
5
4
5
5
8
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Видео
Все видео
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 342
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 369
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 441
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 18:10

ДТП с украинцами в ​​Польше: что рассказал пассажир смертельного рейса

  Комментировать
ДТП с украинцами в ​​Польше: что рассказал пассажир смертельного рейса
В Польше разбился автобус с украинуами. 5 погибли. В больницах остается 26 пострадавших. Фото: tvn24.pl

Водитель автобуса с украинцами сообщением Познань-Херсон, что разбился в Польше, мог уснуть за рулем.

Они с напарником не менялись в дороге. Об этом сообщил один из пострадавших Михаил Токмаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу

"Его напарник, он все время ходил, он все время поднимался. Они не менялись. Минут за 50 до этого инцидента, нам 20 минут до границы оставалось. Он уже вырубался, он сильно крутанул на пустой трассе. Это уже было понятно, что он засыпал ", - рассказал Токмаков, передает "Украина 24".

Отметим, по состоянию на 7 марта 9 украинцев, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии.

Всего в лечебных учреждениях остается 26 человек.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. Еще более 4 десятка травмированы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП с украинцами в ​​Польше: что рассказал пассажир смертельного рейса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 17001
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 13383
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8514
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 8478
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 6507
Происшествия
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше Просмотров: 126
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 1872
Задержали подозреваемую в убийстве полицейской: женщины дружили
Задержали подозреваемую в убийстве полицейской: женщины дружили Просмотров: 909
Жуткое ДТП в Польше: рассказали о состоянии женщины, которую считали мертвой
Жуткое ДТП в Польше: рассказали о состоянии женщины, которую считали мертвой Просмотров: 918
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
4
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
Зеленский поблагодарил США
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 310
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть