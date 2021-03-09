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вторник, 09 марта 2021 17:40

ДТП с украинцами в ​​Польше: что известно об опознании погибших

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ДТП с украинцами в ​​Польше: что известно об опознании погибших
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли. В больницах остается 23 пострадавших. Фото: tvn24.pl

1 из 5 украинцев, погибших в ДТП с автобусом в Польше, остается неопознанным.

Одного пострадавшего выписывают из больницы города Мала Руда. Такие данные сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Сегодня, 9 марта выписывают одного гражданина из больницы города Мала Руда. 23 граждан остаются госпитализированы. Идентифицированы четверо погибших", - рассказал Николенко.

Генконсульство Украины в Люблине находится на постоянной связи с администрациями медицинских учреждений и местными властями для того, чтобы все пострадавшие имели возможность продолжить необходимое лечение.

В Польше разбился рейсовый украинский автобус сообщением Познань-Херсон - пробил ограждение, слетел с эстакады и перевернулся в канаву. Авария произошла 5 марта около 23:50 вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства. В салоне было 55 пассажиров и 2 водителя - все украинцы. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители южных и центральных областей, зароботчаны и студенты. 3 женщины и двое мужчин погибли. Еще 39 человек забрали в 6 больниц. Состояние 14 было тяжелое, 5 из них - критическое.

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