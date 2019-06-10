ДТП с участием полицейских автомобилей: подробности

ДТП В Черноморске. Фото: Национальная полиция

В городе Черноморск в Одесской области на большой скорости в припаркованный на обочине патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками влетел ВАЗ, за рулем которого был 23-летний водитель с явными признаками опьянения.

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Полицейского госпитализировали с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой, сообщает Национальная полиция.

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Виновник ДТП в отделе полиции прошел медицинский осмотр на состояние алкоголя в крови.

Черноморским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейский находится в медицинском учреждении. Состояние стабильное.

Число пострадавших в ДТП с участием 5 автомобилей под Львовом выросло до 16 человек. В целом пострадали 16. В аварию попали сразу 5 машин: грузовик, микроавтобус и 3 легковушки. Сначала грузовик столкнулся с микроавтобусом. От резкого торможения с грузовика слетела 200-килограммовая бочка с водой и повредил еще 2 автомобиля.