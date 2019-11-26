ДТП с участием Кулебы: ко второму водителю не пускает охрана

21-летний водитель Volkswagen, который под Киевом попал в ДТП вместе с детским омбудсменом Николаем Кулебой. Фото - novosti-n.org

К 21-летнему водителю микроавтобуса Volkswagen, который под Киевом попал в ДТП вместе с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, не пускает охрана.

А врачи отказываются говорить о его состоянии и сообщать любую информацию. Об этом в Facebook сообщил Тим Златкин, который пришел навестить водителя.

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"Врач отказался разговаривать. Другой из приемного отделения позвал охрану. Трое охранников с шевронами "казачество" отказались назваться. Потом вообще на меня напали и выволокли из больницы. Примчалась государственная охрана. Но вели себя спокойно. Просто развели стороны конфликта. И решили все вместе ждать наряд полиции, который я вызвал по 102. Приехала полиция. Капитан даже не стал меня слушать что случилось, а полез обниматься с казачками. Мою жалобу на его действия служба 102 отказалась фиксировать, как и оператор горячей линии МВД", - рассказал Златкиной.

Считает, что к потерпевшему невиновному участнику ДТП врачи и полиция просто боятся пускать прессу.

21-летний водитель микроавтобуса после аварии оставался на месте ДТП. Имеет закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лба, сотрясение головного мозга и травмы брюшной полости. Его жизни угрозы нет. Однако рассказывать что-либо о себе он запретил, по словам врачей.