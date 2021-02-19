ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности

В Египте произошла крупная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы. Фото: drive2.com/b

В Египте произошла крупная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы. Предварительно известно о трех.

Сколько украинцев всего было в автобусе - уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - говорится в сообщении.

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ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением или уснул, по словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока что точно неизвестно", - добавил он.

Дипломат также добавил, что один из украинцев получил тяжелую травму, у двух других - более легкие повреждения.

Автокатастрофа произошла утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир. Сообщалось, что автобус с туристами вылетел из дороги.