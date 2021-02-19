ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 153
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 306
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 747
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 873
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1728
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4356
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
4
3
4
3
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища
18-летний владелец арсенала оружия застрелил товарища
В розыск объявили 20-летнего мужчину: он сел в BlaBlaСar и исчез
В розыск объявили 20-летнего мужчину: он сел в BlaBlaСar и исчез
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения &quot;кассы&quot; уголовников
Вооруженная банда выбивала деньги для наполнения "кассы" уголовников
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото
Видео
Все видео
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
В детской больнице Киева бушевал пожар
В детской больнице Киева бушевал пожар
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ
Просмотров: 153
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1386
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1845
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 306
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 14:39

ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности

  Комментировать
ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности
В Египте произошла крупная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы. Фото: drive2.com/b

В Египте произошла крупная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы. Предварительно известно о трех.

Сколько украинцев всего было в автобусе - уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская туристка погибла в Египте - СМИ

ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением или уснул, по словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока что точно неизвестно", - добавил он.

Дипломат также добавил, что один из украинцев получил тяжелую травму, у двух других - более легкие повреждения.

Автокатастрофа произошла утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир. Сообщалось, что автобус с туристами вылетел из дороги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП с туристическим автобусом в Египте: дипломаты рассказали подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 33300
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 17532
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 17199
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 11826
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 7344
Происшествия
Столичный трамвай сбил пенсионера
Столичный трамвай сбил пенсионера Просмотров: 72
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию
Украинок отправляли в сексуальное рабство в Турцию Просмотров: 171
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
Нападали, запугивали, похищали: банда терроризировала фермеров
6
 Просмотров: 297
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника Просмотров: 819
Почтальон наживалась на пенсионерах
Почтальон наживалась на пенсионерах Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 246
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть