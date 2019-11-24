ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения

Под Киевом уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии. Фото - kv.npu.gov.ua

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию на трассе под Киевом в районе села Чабаны.

Сейчас все трое в больнице и получают необходимую медицинскую помощь, подтвердили в Офисе президента.

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Старший сын Николая Кулебы 19-летний Тимофей был на переднем сиденье, 10-летний Елисей - позади. Для того, чтобы деблокировать их, пришлось вызвать спасателей ГСЧС, пишет novosti-n.org.

На место прибыли три бригады скорой помощи, которые забрали пострадавших в больницу. У водителя микроавтобуса была разбита голова, однако он оставался на месте аварии.

Николай Кулеба 17 декабря 2014 был назначен на должность омбудсмена по правам детей. 19 мая 2019 тогдашний президент страны Петр Порошенко снял его с этой должности, но 1 июня 2019 Владимир Зеленский переназначил Кулебу. У него - четверо детей - три мальчика и одна девочка. Двое из них находились в салоне авто во время аварии.