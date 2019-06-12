ДТП с экскурсионным автобусом: в Польше осудили украинского водителя

42-летнего украинского водителя туристического автобуса приговорили в Польше к 6,5 годам тюрьмы за смертельную аварию. Фото - nowiny24.pl

42-летнего украинского водителя туристического автобуса приговорили в Польше к 6,5 годам тюрьмы за смертельную аварию. Такое решение вынес Окружной суд польского Перемышля.

Также его обязали заплатить по 10 тыс. злотых (68,5 тыс. грн, - Gazeta.ua) 4 пострадавшим. Ему запрещено управлять любыми транспортными средствами в Польше сроком на 15 лет, передает Польское радио.

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Водитель сознательно проигнорировал предупредительные знаки и знаки ограничения скорости, по мнению обвинения. В результате чего автобус на крутом повороте протаранил энергоемкий барьер, съехал с дороги, несколько раз перевернувшись. Перед ДТП он ехал со скоростью 70-72 км в час, хотя на том участке дороги установлено ограничение до 30 км в час.

Защита украинского водителя планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

В своем последнем слове водитель попросил прощения у пострадавших и их семей. Он сказал, что не виноват в том, что он остался жив, а жертвы - погибли.

В Польше автобус с украинскими туристами сорвался в 30-метровую пропасть. Авария произошла 17 августа прошлого года примерно в 23:00 в селе Лещава-Долишня. В салоне были 54 человека. Ехали на экскурсию в австрийскую Вену. Мужчина и две женщины погибли.