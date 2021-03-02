ДТП с Дубинским: известно, чье авто протаранил нардеп

Нардеп Александр Дубинский за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Jeep Compass.
За рулем последнего был главный ревизор-инспектор Государственной фискальной службы Львовской области Андрей Романчук. Об этом в Facebook сообщил юрист Александр Леменов.
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"В результате сотрудник ДФС и его пассажирка госпожа Тимощук получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Стрыйскую районную больницу. Там устанавливалась тяжесть телесных повреждений", - рассказал Леменов.
Сам Дубинский не пострадал.
Народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП на автодороге вблизи города Стрый Львовской области 1 марта. Следователи открыли уголовное производство.
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