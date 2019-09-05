ДТП с детьми во Львовской области: подробности и видео

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Автобус, который во Львовской области попал в аварию, перевозил участников танцевального коллектива из города Сновск Черниговской области. Дети направлялись в польский Краков.

В больнице остаются 12 школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Все они в хирургическом отделении, состояние их средней тяжести.

"У шести детей сотрясения головного мозга и множественные ушибы головы, туловища. У одного ребенка тупая травма живота. Остальные - забойные ссадины, множественные гематомы, у одного ребенка ушиб пальца правой кисти", - прокомментировал заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Федор Осым, передает ТСН.

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Также травмированы 2 водителя автобуса. Сразу после аварии всех пострадавших доставили в районную больницу. Ночью детей переправили во Львов.

Сразу после ДТП спасатели на месте аварии развернули палатку, поили детей горячим чаем, раздавали одеяла. Тех, кто не пострадал, поселили в гостиницу. За ними из дома выслали автобус.

По данным патрульных, водитель Mercedes-Benz Vito выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автобусом. От удара Neoplan отбросило назад и он столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.

Авария произошла вечером 4 сентября на трассе Киев-Чоп возле с. Большие Подлески Каменка-Бугского района. На дороге столкнулись автомобили Mercedes Vito, Volkswagen Jetta и автобус Neoplan. В результате аварии погиб водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний гражданин Германии. Травмировались 13 человек, из них 11 детей из автобуса Neoplan.