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четверг, 05 сентября 2019 14:55

ДТП с детьми во Львовской области: подробности и видео
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На трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили Mercedes Vito, Volkswagen Jetta и автобус Neoplan. Погиб 31-летний гражданин Германии. Травмировались 11 детей и 2 взрослых
Фото: lv.dsns.gov.ua
На трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили Mercedes Vito, Volkswagen Jetta и автобус Neoplan. Погиб 31-летний гражданин Германии. Травмировались 11 детей и 2 взрослых
На трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили Mercedes Vito, Volkswagen Jetta и автобус Neoplan. Погиб 31-летний гражданин Германии. Травмировались 11 детей и 2 взрослых

Автобус, который во Львовской области попал в аварию, перевозил участников танцевального коллектива из города Сновск Черниговской области. Дети направлялись в польский Краков.

В больнице остаются 12 школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Все они в хирургическом отделении, состояние их средней тяжести.

"У шести детей сотрясения головного мозга и множественные ушибы головы, туловища. У одного ребенка тупая травма живота. Остальные - забойные ссадины, множественные гематомы, у одного ребенка ушиб пальца правой кисти", - прокомментировал заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Федор Осым, передает ТСН.

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Также травмированы 2 водителя автобуса. Сразу после аварии всех пострадавших доставили в районную больницу. Ночью детей переправили во Львов.

Сразу после ДТП спасатели на месте аварии развернули палатку, поили детей горячим чаем, раздавали одеяла. Тех, кто не пострадал, поселили в гостиницу. За ними из дома выслали автобус.

По данным патрульных, водитель Mercedes-Benz Vito выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автобусом. От удара Neoplan отбросило назад и он столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta.

Авария произошла вечером 4 сентября на трассе Киев-Чоп возле с. Большие Подлески Каменка-Бугского района. На дороге столкнулись автомобили Mercedes Vito, Volkswagen Jetta и автобус Neoplan. В результате аварии погиб водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний гражданин Германии. Травмировались 13 человек, из них 11 детей из автобуса Neoplan.

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Дата
05
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