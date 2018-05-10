ДТП с десятком машин: среди пострадавших - ребенок, была угроза взрыва

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В центре Запорожья на проспекте Сталеваров среди дня произошло масштабное ДТП с участием десятка авто и пассажирского автобуса.

Водитель Lexus на скорости 250 км/ч подрезал Hyundai, в котором находились двое детей, в результате чего тот врезался в городской автобус №17. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Lexus повредил еще около 7 машин, некоторые из них были припаркованы на обочине. В результате аварии пострадали 3 человека, среди них - ребенок.

"История началась еще перед светофором на Маяковского, когда я ехал в следующем аналогичном пострадавшему автобусе и эта тварь с визгом оттормаживалась, выруливая в крайний левый ряд. После чего выполнила "газ-тормоз-газ-тормоз", перестроилась через две полосы в крайний правый и, поровнявшись с автобусом, начала активно жестикулировать водителю автобуса", - пишет Евгений Колесник.

"Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии. Ребенок был доставлен в детскую областную больницу, водитель Hyundai и еще один пассажир - в городскую №5", - рассказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

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В Lexus находились три человека, всех их задержали правоохранители, также на месте происшествия работают спасатели, ведь в одном из поврежденных авто стоит газовая установка и была угроза взрыва.

По неподтвержденным данным, виновник ДТП находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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