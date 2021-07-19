ДТП с 12 людьми в легковушке: новые данные о состоянии искалеченных

Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке Фото: vl.npu.gov.ua

Шестеро из девяти травмированных в ДТП вблизи села Печихвосты под Луцком - в Гороховской райбольнице. Все они в сознании.

Двое взрослых находятся в палатах интенсивной терапии, рассказала заместитель директора медучреждения Галина Сегеда.

"Мужчину и женщину прооперировали, у них переломы костей. Момента травмы они пока не помнят", - говорит врач, передает Общественное.

Также в Гороховскую райбольницу доставили четырех детей, трое из них в травматологии. Одна девочка - в детском отделении.

Еще двух мальчиков транспортировали в областную детскую больницу. Один из них - в реанимации. Родные запретили врачам комментировать состояние ребенка.

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8-летнего мальчика привезли в неврологию с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, рассказала невролог областной детской больницы Екатерина Климович.

"Состояние ребенка - средней тяжести, стабильное. Рядом с ребенком находится отец", - добавила.

И еще одного участника ДТП, 29-летнего мужчину, с переломами обоих бедер доставили в областную клиническую больницу. Руководитель центра травматологии Адриан Филь рассказал, что состояние пациента - тяжелое.

Тела погибших доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

Авария произошла в селе Печихвосты 18 июля примерно в 18:07. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожные обстоятельства, съехал на обочину и врезался в дерево. Три человека погибли. Девять пострадавших - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.