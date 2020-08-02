ДТП на Житомирщине. Пассажирка чуть не сгорела в авто

На Житомирщине столкнулись два автомобиля. Фото: ТСН

В городе Малин Житомирской области на перекрестке столкнулись две легковушки.

Одна машина сразу же вспыхнула, сообщает ТСН.

Водителю удалось выбраться из салона самостоятельно. А его пассажирка через тяжелые травмы выбраться не смогла. На ней загорелись волосы и одежда. Пламя было таким сильным, что свидетели к машине подступиться не рискнули.

Женщину спасли сотрудники МЧС, которые вовремя прибыли на место аварии. Они пеной отсекли огонь от потерпевшей.

Женщина сейчас в больнице. Водителя также госпитализировали.

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1 августа на Лесном массиве в Киеве Mersedes влетел в маршрутку. В легковушке был водитель и 2 пассажира, их бессознательных вырезали из машины, на момент приезда "скорой" все были живы, их отправили в больницу.